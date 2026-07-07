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Desporto

Jonas: "Com 16 anos ajudava o meu irmão na farmácia"

Pedro Ponte 07 de julho de 2026 às 23:00
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Em cinco épocas fez 137 golos pelo Benfica, mas hoje tem uma vida longe do futebol e virada para a plantação de cana de açúcar e amendoim, no Brasil. À SÁBADO, lembra o início de carreira difícil e a glória que encontrou na Luz.

Sete anos após ter deixado o futebol, Jonas Gonçalves Oliveira é agora um empresário do setor agrícola. Depois de ter feito carreira na Europa (esteve três épocas no Valência e cinco no Benfica), regressou ao Brasil e vive em Ribeirão Preto, para estar perto da família. Aos 42 anos, o antigo avançado tem uma vida virada para a plantação de cana de açúcar e amendoim. Falou ao telefone com a SÁBADO para lembrar os tempos de glória na Luz, onde lhe chamavam Pistolas, tendo marcado pelas águias 137 golos em 183 jogos e conquistado nove troféus, incluindo quatro campeonatos.

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