Depois de uma pesada derrota diante do Bayern e Rui Vitória ter um pé fora do lugar de treinador, Jonas abriu caminho para Benfica vencer na Luz.

O Benfica recebeu e venceu, este sábado, o Feirense por 4-0 em jogo da 11ª jornada da Liga NOS, realizado no Estádio da Luz.



No jogo posterior à semana quente que os "encarnados" viveram, Rui Vitória voltou ao relvado da Luz para aplaudir os jogadores antes destes entrarem em campo. A primeira parte não foi, no entanto, animadora. O Benfica sofreu para marcar e, apesar de criar ocasiões, não conseguiu abrir o marcador até ao intervalo.



Na segunda parte, a história foi diferente: uma entrada fulgorosa das "águias" valeu três golos em menos de 20 minutos. Jonas marcou o primeiro, aos 49 minutos, com um auto-golo de Bruno Nascimento a ampliar a vantagem, quase à passagem da hora de jogo e Rafa Silva a marcar mais um aos 68 minutos. Seferovic fixou o resultado final em 4-0 com um golo aos 89 minutos.



Com o triunfo, o Benfica consegue a sua primeira vitória em casa para o campeonato desde a recepção ao FC Porto, a 7 de Outubro. As "águias" sobem provisoriamente ao 2º lugar do campeonato, com 23 pontos, mas Sporting de Braga, Sporting e FC Porto ainda têm os seus jogos por disputar. Com a derrota, o Feirense desce até aos lugares de descida do campeonato, com apenas 9 pontos conquistados em 11 jogos.