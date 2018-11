O autocarro que transportava a equipa do Boca Juniors foi apedrejado.

O Boca Juniors e o River Plate estão a disputar a Taça dos Libertadores da América, o equivalente à Liga dos Campeões na Europa. A segunda mão da final deveria acontecer no El Monumental, estádio do River Plate, mas como o autocarro que transportava a equipa do Boca Juniors foi apedrejado, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou que a final vai afinal acontecer no Santiango Barnabéu, estádio do Real Madrid.



A Conmebol, pela voz de Alejandro Domínguez, confirmou que a maior competição de clubes da América do Sul vai acontecer na Europa. O jogo acontecerá dia 9 de Dezembro, às 19h30, no estádio madrileno.



Recorde-se que no sábado passado, na data inicial prevista para a segunda mão, o autocarro que transportava a comitiva do Boca Juniors foi atacado à chegada ao estádio Monumental, do River Plate, resultando em ferimentos em alguns jogadores.



Os adeptos lançaram pedras e gás pimenta, e os futebolistas Pablo Pérez e Gonzalo Lamardo tiveram que ser assistidos no hospital.



Depois do empate 2-2 cedido na primeira mão, na Bombonera, o Boca pretende que o River seja punido pelo ataque e que se aplique o artigo 18 do regulamento disciplinar, que prevê várias penalizações, entre as quais a desqualificação.