Pelo conjunto de Vila do Conde, que se manteve com 42 pontos, no oitavo lugar, marcaram Tarantini, aos 50 minutos, e o suplente Ronan, aos 84.



Os 'encarnados', que passaram a contar 84 pontos e 99 golos, só precisam de empatar na receção ao Santa Clara, numa última ronda em que o ainda campeão FC Porto, que está a dois pontos, é anfitrião do Sporting, terceiro.



Veja os golos do Benfica. Rafa marcou logo aos três minutos:







Seguiu-se João Félix, quase no intervalo:







O último golo encarnado foi de Pizzi, aos 56 minutos:







O Rio Ave marcou dois golos. O primeiro foi de Tarantini aos 50 minutos, que reduziu a vantagem do Benfica:







Seguiu-se Ronan, aos 84 minutos.





Benfica colocou-se hoje a um ponto de conquistar o seu 37.º título de campeão nacional de futebol, ao vencer fora o Rio Ave por 3-2, em encontro da 33.ª e penúltima jornada.Rafa, aos três minutos, João Félix, aos 45+2, e Pizzi, aos 56, apontaram os tentos dos 'encarnados', que somaram o 18.º jogo consecutivo sem perder (17 vitórias e um empate), em 18 jogos sob o comando de Bruno Lage, e o oitavo triunfo consecutivo.