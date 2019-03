em jogo da jornada 24 da Liga NOS. A equipa de Bruno Lage passou assim para a liderança do campeonato, com uma vantagem de dois pontos sobre os "dragões", a 10 jornadas do final do campeonato.



O Benfica venceu este sábado o FC Porto por 2-1,

No clássico da 24.ª ronda, disputado no Estádio do Dragão, o espanhol Adrián López marcou para o FC Porto, aos 19 minutos, mas João Félix, aos 26, e Rafa, aos 52, fizeram os golos da vitória do Benfica, que não perde desde a visita ao Portimonense (2-0), na 15.ª ronda, após a qual Bruno Lage assumiu o comando da equipa substituindo Rui Vitória.

O Benfica, que jogou desde os 77 minutos reduzido a 10, por expulsão de Gabriel, passou a somar 59 pontos, contra 57 do campeão nacional, cuja última derrota na I Liga tinha acontecido na Luz, perante os "encarnados" (1-0), na sétima jornada. De então para cá, os "azuis e brancos", acumularam 16 jogos sem perder.