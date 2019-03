A equipa de Ernesto Valverde soma agora 60 pontos, enquanto a do argentino Solari mantém os mesmos 48, a dois do Atlético de Madrid, que domingo visita a Real Sociedad.



No lance decisivo, o croata tabelou com Sergi Roberto, que 'roubou' a titularidade a Nelson Semedo (entrou aos 90+2) na lateral direita, e correu para a baliza, picando a bola sobre Courtois, para impor o quarto desaire caseiro da temporada ao Real Madrid.



O FC Barcelona, que nos últimos anos tem revelado grande supremacia de resultados em casa do rival, teve o jogo quase sempre controlado, dando poucas hipóteses aos 'merengues' de contrariar o seu futebol.



André Silva foi titular, mas não conseguiu evitar a derrota do Sevilha por 2-1 em casa do Huesca, último classificado, podendo assim perder o sexto lugar para o Betis e a Real Sociedad, respetivamente a um e dois pontos.



O Alavés deu continuidade à época de sonho, com triunfo por 2-1 em casa do Villarreal, que lhe garante, provisoriamente, o quarto lugar que dá direito a Liga dos Campeões.



O Espanyol venceu o Valladolid por 3-1, destacando-se o golo de Wu Lei, o primeiro de um futebolista chinês na história do campeonato espanhol.

O FC Barcelona voltou este sábado a vencer o Real Madrid na capital espanhola, afastando o eterno rival da luta pelo título à 26.ª jornada, já que o deixou a 12 pontos e tem vantagem no confronto direto.Dias depois de ter vencido, por 3-0, neste mesmo estádio, conseguindo assim uma vaga na final da Taça do Rei, os catalães voltaram a impor-se, agora com um tento solitário de Rakitic, aos 26 minutos, que permite o quarto êxito consecutivo na Liga em casa dos madridistas.