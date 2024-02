Benfica empata em Toulouse e segue para os 'oitavos' da Liga Europa

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O Benfica empatou esta quinta-feira 0-0 em casa dos franceses do Toulouse, resultado que permite aos 'encarnados' apurarem-se para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, após o triunfo em Lisboa por 2-1.







EPA/CAROLINE BLUMBERG

Em encontro da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da prova, valeu ao conjunto português os dois golos do argentino Ángel Di María na primeira mão, ambos de grande penalidade, que permitiram a vitória pela diferença mínima, garantindo a sexta presença no top 16 da Liga Europa, após 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2013/14 e 2018/19, tendo perdido as finais de 2013 e 2014.O sorteio dos oitavos de final realiza-se na sexta-feira, em Nyon, Suíça.