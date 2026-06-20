Benfica recupera título de futsal feminino ao vencer na negra o Nun'Álvares

O Benfica conquistou este sábado o oitavo título nacional feminino de futsal, ao golear no quinto e último encontro do play-off' o Nun'Álvares por 4-1, num jogo em que a equipa de Fafe até entrou a ganhar.



Jogadoras de futsal do Benfica celebram o título David Cabral Santos

Ana Azevedo, aos cinco minutos, inaugurou o marcador e colocou o Nun'Álvares a vencer. Sara Ferreira, aos 19, de grande penalidade, fez a igualdade. Na segunda parte, Maria Pereira, aos 36, fez a reviravolta e Janice Silva, aos 37 e 39, 'selou' o triunfo.

Com este resultado, o Benfica recupera o título nacional conquistado na época passada pelo Nun'Álvares e somou o oitavo troféu de uma prova que existe desde 2013/14 (não houve campeão em 2019/20 devido à pandemia de Covid-19).

Nos quatro jogos anteriores as duas equipas tinham comprovado que o fator casa não era determinante para o resultado final, tendo . o Nun'Álvares vencido o jogo 1 na Luz e o Benfica ganhou em Fafe o jogo 2, vencendo depois ambas as equipas o jogo restante em casa.

Num pavilhão da Luz lotado e a puxar pelas comandadas de Paulo Roxo, foram as forasteiras a chegar ao golo, através de Ana Azevedo, aos cinco minutos, em recarga a um remate ao poste de Ana Pires.

O Nun'Álvares obrigou o Benfica a entrar em alta rotação, na tentativa de chegar ao empate e o facto de ter nas suas fileiras a guarda-redes campeã do mundo pelo Brasil (2025), Júlia Melz, tornou este duelo de forças incrível.

De um lado, o caudal ofensivo do Benfica, do outro, os braços, que pareciam autênticos tentáculos, da guardiã, natural do estado de Santa Catarina, que seguraram os remates de Janice Silva, aos nove e 10 minutos (por duas vezes) e de Maria Pereira, aos 15.

O Benfica chegou ao golo em cima do intervalo, numa grande penalidade a castigar falta de Dinha sobre Angélica Alves. Na conversão, Sara Ferreira fez a igualdade.

A abrir a segunda parte, Lídia Moreira apareceu na cara da guarda-redes do Benfica Ana Catarina, contudo a pivô do Nun'Álvares rematou ao lado, na que constituiu uma das últimas grandes oportunidades da sua equipa. Por sua vez, as 'encarnadas' viram Angélica Alves acertar na trave, aos 24 minutos.

O ferro voltaria a esta em destaque, aos 28, quando Fifó, descaída na esquerda, procurou chegar ao segundo golo. A bola bateu no corpo do 'polvo' Julia Melz, subiu e esbarrou no ferro. E depois, aos 31, no remate de Maria Pereira, que bateu no ângulo e foi para fora.

O Nun'Álvares, que defendia com tudo o que podia, assim que descobriu uma nesga saiu disparado para a baliza de Ana Catarina e só não fez o 2-1, porque a guardiã do Benfica encheu o peito de coragem e defendeu o remate duplo de Ana Azevedo.

A reviravolta deu-se aos 36 minutos, com um remate do meio da rua de Maria Pereira, enquanto Janice Silva, aos 37 e 40, fechou complemtamente as contas.

Após o apito final, as jogadoras do Benfica usaram uma camisola branca, na qual se lia "obrigada Inês" e nas costas o número (6) da capitã do Benfica, que abandona a carreira esta temporada.

Jogo realizado no Pavilhão nº 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica-Nun'Álvares, 4-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadoras:

0-1, Ana Azevedo, 05 minutos.

1-1, Sara Ferreira, 19 (grande penalidade).

2-1, Maria Pereira, 36.

3-1, Janice Silva, 37.

4-1, Janice Silva, 39.

Equipas:

- Benfica: Ana Catarina, Maria Pereira, Janice Silva, Fifó e Inês Matos. Jogaram ainda: Bruna Carolina, Sara Ferreira, Angélica Alves, Ana Oliveira e Raquel Santos.

Treinador: Paulo Roxo.

- Nun'Álvares: Julia Melz, Lídia Moreira, Jana, Kaká e Camila Silva. Jogaram ainda: Maria Odete Rocha, Ana Azevedo, Ana Pires, Beatriz Fonseca e Dinha.

Treinador: Paulo Tavares.

Árbitros: Rita Ferraz (AF Leiria) e Catarina Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Bruna Carolina (27).

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.