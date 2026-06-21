Mundial2026: Alemanha vira diante da Costa do Marfim e está nos 16 avos de final

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A Alemanha tornou-se este sábado a terceira seleção a garantir os 16 avos de final do Mundial2026 de futebol, ao vencer a Costa do Marfim (2-1), com golos de Deniz Undav, numa partida da segunda jornada do Grupo E.



Alemanha apura-se para os 16 avos de final AP

Saído do banco de suplentes a meia hora do apito final, o avançado do Estugarda, de 29 anos, decidiu uma partida competitiva e, por vezes, frenética, com golos aos 68 e aos 90+4 minutos, em resposta ao tento de Franck Kessié, aos 30, e juntou os germânicos, agora com seis pontos, aos anfitriões México e Estados Unidos na fase seguinte.

Com mais espaço nas alas do que no meio, a 'mannschaft' ameaçou o golo aos 10 minutos, num cabeceamento de Havertz, travado com uma palmada de Yahia Fofana, aos 10 minutos, e tentou de novo marcar aos 18, por Musiala, num remate ao lado.

Os 'elefantes' nunca deixaram de espreitar o ataque e adiantaram-se no marcador após arrancada de Yan Diomande pela esquerda, a culminar num remate para o fundo das redes de Kessié, após Bonny atirar contra Nathaniel Brown na primeira tentativa de finalização.

A reação alemã só se fez sentir após a tripla alteração operada pelo selecionador Julian Nagelsmann, aos 60 minutos, com o protagonista do encontro a igualar as contas quando apareceu no 'coração' da área para desviar de primeira um cruzamento da direita de Nadiem Amiri, outro dos elementos saídos do banco de suplentes.

As equipas contiveram-se nos minutos seguintes, com a noção de que o resultado as aproximava dos 16 avos de final, pelas vitórias alcançadas na primeira jornada, antes de se lançarem no encalço de um possível triunfo.

A seleção de Emerse Faé desperdiçou um contra-ataque conduzido por Nicolas Pepé, com outro recém-entrado, Simon Adringa, a atrapalhar-se com a bola, isolado, mas Nathaniel Brown e Amiri testaram logo de seguida os reflexos de Fofana, antes de Undav selar a 'cambalhota' com uma receção orientada a passe de Nmecha a antecipar o remate decisivo.

Jogo no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá.

Alemanha-Costa do Marfim, 2-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Franck Kessié, 30 minutos.

1-1, Deniz Undav, 68.

2-1, Deniz Undav, 90+4.

Equipas:

- Alemanha: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck (Antonio Rüdiger, 46), Nathaniel Brown, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic (Nadiem Amiri, 60), Leroy Sané (Jamie Leweling, 60), Jamal Musiala (Deniz Undav, 60), Florian Wirtz e Kai Havertz (Leon Goretzka, 85).

Selecionador: Julian Nagelsmann.

- Costa do Marfim: Yahia Fofana, Wilfried Singo (Guela Doué, 82), Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan, Ibrahim Sangaré (Seko Fofana, 75), Christ Inao Oulai, Franck Kessié, Yan Diomande (Nicolas Pepé, 85), Amad Diallo (Simon Adingra, 75) e Ange-Yoan Bonny (Evann Guessand, 75).

Selecionador: Emerse Faé.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguai).

Ação disciplinar: nada a assinalar.

Assistência: 43.036 espetadores.