Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Desporto

Jovem futebolista norueguês Eirik Granaas reforça o FC Porto

Lusa 21:10
Adicione como fonte preferencial no Google
As mais lidas

Tem apenas 16 anos e chega do Fredrikstad, da Noruega.

 O jovem futebolista norueguês Eirik Granaas é reforço do FC Porto, oficializaram este sábado os 'dragões', que assinaram um contrato com o médio válido até 2029 e pagaram 1,8 milhões de euros (ME) pela transferência.

Eirik Granaas reforça o FC Porto
Eirik Granaas reforça o FC Porto FC Porto

Além deste montante fixo pela totalidade dos direitos económicos do jogador norueguês, de apenas 16 anos e proveniente do Fredrikstad, da Noruega, o acordo inclui uma remuneração variável de 1,5 ME ao clube norueguês, mediante o cumprimento de objetivos desportivos ao serviço da equipa principal portista.

"Eirik Granaas assinou um contrato válido por três temporadas, até 2029, e é o mais recente reforço do FC Porto. Numa fase inicial, o médio internacional jovem norueguês vai representar a equipa B e estará em contacto com o plantel principal", explicou o clube, em comunicado publicado no seu sítio oficial na internet.

O Fredrikstad, que assume o pagamento do mecanismo de solidariedade a terceiros, terá direito a 15% das mais-valias relativas a uma eventual futura venda de Granaas, mas o FC Porto poderá recuperar 5% por 600 mil euros.

Os portistas declararam ainda que terão encargos com a intermediação da transferência, correspondentes a 5,6% do valor total da transferência.

"Está a ser uma experiência fantástica. Já me apercebi do carinho e da paixão que as pessoas têm pelo clube na cidade, fui muito bem tratado nestes primeiros momentos e estou muito ansioso por começar esta etapa", disse o centrocampista, em declarações reproduzidas pelos meios do clube.

Formado no Fredrikstad, Granaas demonstrou um talento precoce e tornou-se o jogador mais jovem de sempre a estrear-se na principal divisão norueguesa, ao superar Martin Odegaard com apenas 15 anos e 90 dias, marca entretanto superada por Gabriel Rajkovic, do Valerenga.

Cerca de dois meses depois, foi lançado na segunda mão da terceira eliminatória de acesso à Liga Europa, tendo sido o jogador mais jovem a alinhar em provas europeias desde 1971, ao jogar diante do Midtjylland, da Dinamarca, em 14 de agosto de 2025, com 15 anos, quatro meses e 21 dias.

"Ainda tenho alguns dias de descanso para recuperar energias e estou muito ansioso por começar a trabalhar. Quero aprender e absorver a cultura transmitida pelos locais, ajudar a equipa em tudo o que puder e dar o máximo para que tudo corra bem", expressou Granaas.

Tópicos Mil Milhões de euros Milhões de euros Milhões Transferência Futebol Clube do Porto Fredrikstad Noruega Vålerenga Dinamarca Gabriel Rajkovic
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Jovem futebolista norueguês Eirik Granaas reforça o FC Porto