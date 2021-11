Benfica goleia Paços de Ferreira

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Benfica qualificou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol depois de vencer o Paços de Ferreira por 4-1.







Jorge Jesus

O Paços Ferreira adiantou-se no marcador no início da segunda parte, mas os encarnados conseguiram a reviravolta com golos de Grimaldo (78), Seferovic (81), Rafa (87) e Everton (já no prolongamento).