O Benfica venceu esta segunda-feira o Marítimo por 6-0, em jogo da 30.ª jornada da I Liga de futebol, voltando à liderança do campeonato. O resultado permitiu ao Benfica fechar a ronda na primeira posição, com os mesmos pontos do FC Porto.

Os "encarnados" entraram praticamente a ganhar, com um golo de João Félix logo aos três minutos, tendo o jovem feito o 'bis' aos 64, isto já depois de Pizzi ter ampliado no arranque da segunda parte (49). Depois, entraram em ação dois argentinos, tendo Franco Cervi 'bisado', aos 71 e 88, e Salvio fechado a contagem, aos 90.

Com este triunfo, o Benfica fecha a jornada 30 na liderança com 75 pontos, os mesmos que o FC Porto, segundo classificado, enquanto o Marítimo é 12.º com 33, mais cinco do que o Desportivo de Chaves, a primeira equipa abaixo da linha de despromoção.