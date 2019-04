O Estádio do Bonfim, do Vitória de Setúbal, foi esta segunda-feira invadido. Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar junto da direção do clube, os autores do crime já foram identificados."Já foi decidida a abertura de um inquérito interno para apuramento integral dos factos", afirma a direção do clube.A PSP está a investigar o caso.