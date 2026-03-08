Momentos de tensão entre adeptos e PSP antes do jogo do Benfica contra FC Porto

O INEM foi chamado à caixa de segurança dos adeptos do FC Porto e pelo menos um adepto foi retirado pela PSP.

Registaram-se momentos de tensão entre os adeptos e agentes da PSP antes do jogo que opõe o Benfica contra o FC Porto. O INEM foi chamado à caixa de segurança dos adeptos do FC Porto, segundo a CMTV, para acudir a uma pessoa.



Adeptos e PSP em confronto antes do Benfica-FC Porto, com feridos e detenções CMTV

Um adepto do FC Porto que participava no cortejo foi levado por elementos da polícia, mostraram imagens junto ao estádio. Antes desse momento, verificou-se alguma confusão, com insultos aos agentes e houve necessidade de parar o cortejo em que seguiam os adeptos portistas.

Os dois clubes vão tentar capitalizar o empate do Sporting em casa do Sporting de Braga neste jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. O Benfica e o FC Porto vão encontrar-se pela terceira vez esta temporada, depois do empate a zero na primeira volta e da vitória dos 'azuis e brancos', por 1-0, na Taça de Portugal.

No sábado, o Sporting, segundo classificado, empatou a dois golos em casa do quarto posicionado, com os 'dragões', primeiros com 65 pontos, mais três dos que os 'leões', e as 'águias', terceiros com 58, a tentarem aproveitar o deslize do bicampeão.