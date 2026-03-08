Sábado – Pense por si

Desporto

Roupeiro do FC Porto atingido por uma pedra no banco de suplentes na Luz

Record 08 de março de 2026 às 22:11
Pepê levou com um isqueiro e foi tudo reportado pelos dragões ao Delegado da Liga

O roupeiro do FC Porto, conhecido por Jardel, foi atingido por uma pedra quando estava junto ao banco de suplentes dos dragões na Luz, na partida com o Benfica (2-2), apurou o Record

Jardel (de costas), o roupeiro do FC Porto, junto com a equipa na Luz Pedro Ferreira

De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o Delegado da Liga ficou com o objeto que atingiu o funcionário portista. De qualquer forma, o caso foi reportado pelos dragões ao responsável, tal como a situação em que Pepê foi atingido por um isqueiro, lançado igualmente da bancada onde estavam adeptos do Benfica.

No caso do extremo brasileiro, as imagens da BTV mostraram quando ficou estendido em frente ao banco de suplentes do FC Porto no Estádio da Luz. Nesse caso, o isqueiro foi entregue a João Pinheiro.

