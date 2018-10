Seferovic colocou a equipa da casa em vantagem com um golo aos 61 minutos. Lema foi expulso mais tarde, por falta sobre André Pereira.

Num estado com lotação esgotado, o Benfica venceu em casa o FC Porto por 1-0, com um golo de Seferovic aos 61 minutos, que permitiu aos encarnados igualar o Sporting de Braga na liderança.



O jogo contou ainda com bastantes cartões amarelos e uma expulsão na equipa encarnada, que deixou as águias a jogar com 10: Lema foi expulso, por falta sobre André Pereira aos 82 minutos.



O Benfica, que não vencia os dragões desde dezembro de 2014, impôs-se no Estádio da Luz, em Lisboa, com um golo do avançado suíço, marcado aos 62 minutos, proporcionando ao treinador Rui Vitória o seu primeiro triunfo de sempre sobre o FC Porto, actual campeão nacional.



Com este triunfo, o Benfica passa a somar 17 pontos e salta para a liderança do campeonato, em igualdade com o Sporting de Braga, enquanto o FC Porto fica em terceiro, com 15, e sob ameaça do Sporting (13), que visita hoje o Portimonense.