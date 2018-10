Cristiano Ronaldo está entre os finalistas do prémio Bola de Ouro, atribuído pela revista France Football ao melhor jogador do Mundo.A revista francesa tem estado a divulgar os 30 finalistas, esta segunda-feira, e o internacional português da Juventus foi confirmado juntamento com Courtois, Kevin De Bruyne, Roberto Firmino e Diego Godín.O capitão da Selecção venceu as duas últimas edições do prestigiado prémio, num total de cinco (venceu também em 2008, 2013 e 2014). Cinco Bolas de Ouro da France Football tem também Messi, que deverá estar na lista final de 30 finalistas.