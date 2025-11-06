FC Porto empata em Utrecht após praticamente meia hora com mais um jogador

Miguel Rodriguez marcou para os neerlandeses e e Borja Sainz igualou para os 'dragões'.

O FC Porto voltou a pontuar na fase de liga da Liga Europa de futebol, ao empatar 1-1 em Utrecht, num jogo da quarta jornada em que ficou em superioridade numérica depois de chegar à igualdade.



O avançado espanhol Miguel Rodriguez marcou para os neerlandeses e desfez a igualdade com que se chegou ao intervalo, aos 48 minutos, e o seu compatriota Borja Sainz igualou para os 'dragões', aos 66, altura em que o guarda-redes grego Vasilis Barkas foi expulso.

A formação 'azul e branca', que somou o segundo jogo sem vencer na segunda competição europeia de clubes, após duas vitórias nos dois primeiros jogos, segue provisoriamente no nono lugar, com sete pontos, enquanto o Utrecht subiu ao 32.º, após conquistar o primeiro ponto na Liga Europa.