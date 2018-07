O avançado Bas Dost estará de volta ao Sporting. De acordo com O Jogo, o internacional holandês está apenas a uma assinatura de distância de regressar a Alvalade, um mês depois de ter rescindido contrato com os "leões" unilateralmente, alegando justa causa.



De acordo com o jornal, a administração da SAD do Sporting, liderada por Sousa Cintra, chegou a acordo com o jogador e é esperado que este chegue a Lisboa ainda esta quinta-feira. O novo contrato de Dost inclui um vínculo até 2021, com um salário aproximado dos dois milhões de euros líquidos por época - tornando-o num dos jogadores mais bem pagos dos "leões". A cláusula de rescisão do avançado de 29 anos continuará nos 60 milhões de euros.



No entanto, esta intenção não é nova. Bas Dost estava ligado ao Sporting até 2020 mas a antiga SAD, liderada por Bruno de Carvalho, já tinha nos seus planos a renovação com o holandês, ainda antes do ataque em Alcochete, que motivou a sua rescisão.





O regresso de Bas Dost está ainda assente em duas razões principais: a do avançado gostar muito de viver em Portugal e a "promessa" que lhe foi feita de que Bruno de Carvalho, o presidente destituído do clube, não pode recandidatar-se à presidência do Sporting.



Desde a sua chegada a Alvalade, no verão de 2016, que Dost é uma das figuras do clube. Nas últimas duas épocas apontou um total de 70 golos.