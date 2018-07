Bas Dost está de regresso ao Sporting. O holandês de 29 anos, que rescindiu unilateralmente com o clube de Alvalade na sequência das agressões em Alcochete, já chegou a "acordo financeiro" com Sousa Cintra. Segundo o Correio da Manhã , nos termos do contrato está definido que o clube terá de garantir a protecção pessoal do jogador e da família.

O processo de negociação esteve pendente devido à hesitação da mulher do jogador, que por temer voltar a ser ameaçada exigia segurança pessoal. Além da segurança reforçada, Bas Dost vai ter o seu salário aumentado.





O avançado foi o segundo regresso que Sousa Cintra conseguiu depois das agressões de 15 de Maio. Além de Bas Dost também Bruno Fernandes regressou aos "leões". Battaglia e Rafael Leão são ainda opções de regresso.