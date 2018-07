O avançado Bas Dost está muito perto de regressar ao Sporting, avançou o Record . O anúncio do regresso do internacional holandês, de 29 anos, estará preso por detalhes e deve ser feito em breve.Melhor marcados dos "leões", nas duas últimas temporadas, Bas Dost pode ser um dos reforços mais importantes do treinador, José Peseiro.

Bas Dost foi um dos nove jogadores que rescindiu contrato com os "leões" em sequência das agressões na Academia de Alcochete, a 15 de Maio.

Destes, Bruno Fernandes aceitou regressar a Alvalade. Já Rui Patrício e William (que mudaram de clube com o Sporting a receber dinheiro pela transferência), tal como Daniel Podence (assinou pelo Olympiacos sem contrapartida para os "leões) têm novos clubes. O futuro de Gelson Martins, Bataglia, Rafael Leão e Rúben Ribeiro continua por esclarecer.