As bancadas estiveram cheias e os espectadores nem sempre cumpriram o distanciamento físico, este sábado, no Autódromo do Algarve durante Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1.

A proximidade de pessoas na

bancada central deixa dúvidas relativamente ao cumprimento das normas sanitárias para combater a Covid-19.



Recorde que a l

otação máxima permitida no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 foi reduzida, na quarta-feira, para 27.500 lugares.

A 17.ª edição do Grande Prémio de Portugal é a 12.ª prova do Mundial de Fórmula 1 de 2020 e disputa-se este domingo no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.