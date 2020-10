A carregar o vídeo ...

ePaper ou encontre-o nas bancas a 21 de outubro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 21 de outubro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Zero buracos na estrada. O circuito algarvio está a postos para as velocidades da Fórmula 1, com 72.000m2 de área de asfalto novo, multiplicados por quatro centímetros de espessura. A repavimentação da pista com 4,692km e 14 metros de largura, entre subidas, descidas e curvas cegas, terminou a 19 de setembro.Quase um mês depois, assim que é decretado o estado de calamidade pela Covid-19, a 15 de outubro, aassiste à contagem decrescente da montagem do "circo" da F1, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Há técnicos a instalar 80km de cabos elétricos, fazem-se pinturas de última hora junto à pista e às boxes. Preparam-se ainda as motor home, as segundas casas dos pilotos.