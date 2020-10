O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, ficou no primeiro lugar da qualificação do GP Portugal, à frente do companheiro de equipa, o finlandês Valtteri Bottas.O líder do campeonato e hexacampeão da Fórmula 1 terminou a terceira sessão de qualificação com um tempo de 1:16:552 minutos, menos 0.102 segundos que o rival e companheiro de equipa Bottas. Em terceiro vai partir Max Verstappen, da Red Bull, terminando a qualificação a 0.252 segundos de Hamilton.O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, terminou a qualificação em 4.º e vai partir ao lado de Verstappen. Os lugares seguintes da grelha serão ocupados por Sergio Perez (Racing Point) Alex Albon (Red Bull), Carlos Sainz e Lando Norris (os dois da McLaren), Pierre Gasly (Alpha Tauri) e Daniel Ricciardo (Renault).A corrida está marcada para as 13h10 deste domingo, no Autódromo Internacional do Algarve.