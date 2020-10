Homicídio do pai obriga comissário do GP de Portugal a voltar à Rússia

O russo Vitaly Petrov foi substituído como comissário do Grande Prémio de Portugal devido a uma tragédia pessoal. A Federação Internacional do Automóvel (FIA) indicou que Bruno Correia, piloto do Safety Car no FIA Fórmula E, iria substituir Petrov na corrida de domingo, dia 25.A agência noticiosa RIA Novosti revelou que Alexander, o pai de Petrov, tinha sido alvejado mortalmente em casa perto de Vyborg, a norte de São Petersburgo.Segundo o site brasileiro Grande Prémio, Alexander foi baleado por um sniper. Tinha 61 anos.O site Terra indica que Alexander Petrov era deputado municipal de Vyborg pelo mesmo partido que o de Vladimir Putin, o Rússia Unida. Entre as várias empresas que detinha, destacam-se a Vyborg Shipyard (construção naval) e Vyborg Fuel Company (combustíveis).A escolha de Petrov como comissário foi criticada depois de este ter dado uma entrevista em que criticou um gesto contra o racismo de Lewis Hamilton, relata a agência noticiosa Reuters.Petrov afirmou que o facto de Hamilton, seis vezes campeão mundial de Fórmula 1, ter usado uma t-shirt em que pedia que os agentes da polícia envolvidos na morte de Breonna Taylor fossem detidos era "demasiado".Sobre a polémica, a FIA indicou que escolhe comissários com a experiência e sabedoria relevantes sobre Fórmula 1 e que tivessem revelado interesse no papel.