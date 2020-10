Horas para estacionar longe do autódromo. Espectador queixa-se das condições em Portimão

Ruy Ribeiro, 64 anos, médico veterinário, comprou bilhetes para assistir com a sua família (mulher e filha) ao Grande Prémio (GP) de Fórmula 1, no dia 25 de julho. Passados três meses, a 25 de outubro, o que seria um dia de lazer para a sua família acabou por ser um desenrolar de inconvenientes.Os bilhetes que recebeu tinham todas as indicações do que seria um evento organizado. Cada bilhete tem a informação da respetiva via de acesso e área de estacionamento. No entanto, à chegada a Portimão a GNR acabou por dar indicações diferentes.Questionado pelo próprio, a GNR disse apenas que estava a cumprir ordens, relata Ruy Ribeiro. Ao chegaram ao novo local de estacionamento, um parque a norte do autódromo, já tinham passado mais de três horas.A desorganização, queixa-se, não terminou aqui. O novo local de estacionamento situava-se no local oposto à porta de entrada indicada no bilhete. A passo de corrida, Ruy e a filha conseguiram chegar à entrada passados 25 minutos, a mulher ficou para trás devido ao cansaço.Ruy refere ainda que quando a sua mulher chegou à porta esta encontrava-se fechada. Foi uma entre dezenas de espectadores que foram impedidos de entrar, sem qualquer informação por parte da organização, alegam.No fim do evento, as condições foram semelhantes à chegada. " A saída foi novamente caótica" queixa-se o adepto. Paulo Pinheiro, administrador do autódromo, disse, em entrevista à Renascença, que " a indicação que temos da GNR é que toda a gente acabou por entrar, ninguém ficou de fora". A organização garante ainda que quem perdeu parte da corrida, devido a uma mudança dos lugares, vai ser reembolsado.Em comunicado, a GNR refere que a operação decorreu com "normalidade, apenas se registando alguns constrangimentos no acesso ao autódromo no dia de hoje [domingo], constrangimentos esses ultrapassados em coordenação com as autoridades locais presentes no evento".Até ao momento que foi entrevistado, Ruy Ribeiro ainda não tinha sido contactado pela organização do evento, a quem pediu justificações e um reembolso.