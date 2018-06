O avançado internacional chileno Nicolás Castillo assinou com o Benfica um contrato válido até Junho de 2023, anunciou esta segunda-feira o clube vice-campeão português de futebol.Os "encarnados" confirmaram esta sexta-feira a contratação do avançado, de 25 anos, que alinhava nos mexicanos do Pumas, para as próximas cinco temporadas."Mal soube do interesse do Benfica, o que queria era vir. É um clube grande, conhecido mundialmente, com muitos adeptos e muito falado, e nem demorei um minuto a decidir vir para cá", afirmou Castillo, citado pelo sítio do Benfica na Internet, assegurando a vontade de "dar tudo em campo".O chileno concluiu a sua formação no Universidade Católica, tendo alinhado ainda nos belgas do Club Brugge, que o cederam por empréstimo a Mainz, Frosinone e ao clube chileno, antes de rumar aos Pumas, em 2016/17."Cheguei jovem, um pouco imaturo. Agora estou a 100%, passei de novo pelo Chile, estive no México e isso ajudou-me muitíssimo. Joguei em ligas incríveis, em todas aproveitei e aprendi. Agora venho com a ideia de jogar e ajudar no que a equipa precisar", rematou Castillo.