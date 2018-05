Atleta Jéssica Inchude bate recorde nacional do lançamento do peso

A luso-guineense Jéssica Inchude bateu esta quinta-feira o recorde nacional absoluto do lançamento do peso, com a marca de 17,46 metros, alcançada em Sobreda da Caparica.

A atleta do Sporting, de 22 anos, estabeleceu um novo recorde de Portugal no meeting de lançamentos do Laranjeiro e Feijó, com uma marca que lhe dá ainda recorde ao ar livre e novo máximo nos sub-23, categoria em que já era a detentora.

Jéssica Inchue supera os recordes de Teresa Machado - em pista coberta, de 17,26 metros, em 1998, em Espinho, e ao ar livre, de 17,18, em 1996 -, além de bater a sua própria marca em sub-23, obtida este mês, com 16,98, em Lisboa.