A Islândia empatou ontem com a Argentina de Messi, no seu primeiro jogo da fase de qualificação para o Mundial 2018, na Rússia. No banco, a orientar os jogadores nesta estreia em Mundiais, estava o seleccionador Heimir Hallgrimsson. "Nada nos surpreendeu neste jogo", afirmou no fim do encontro, que terminou 1 a 1.Mas muitos se espantam ainda com o sucesso da Islândia no futebol, nos últimos anos. Em 2016, no Europeu, empatou com Portugal e venceu Inglaterra por 2 a 1 – antes de ser enviada para casa pela França.Um dos segredos do sucesso islandês é Heimir Hallgrimsson, seleccionador desde o fim do Europeu e… dentista, há 24 anos. "Alguns treinadores jogam golfe, caçam renas, qualquer coisa – todos têm alguma coisa. O que eu gosto mesmo é de voltar para casa e para os meus clientes", contou ao jornal The New York Times "Eles falam de futebol até que eu me aborreço… e aí dou-lhes anestesia!", acrescentou ao jornal The Sun.Desde 2013 que os destinos de Hallgrimsson e da selecção islandesa se cruzam. Foi nesse ano que se tornou treinador adjunto da equipa nacional masculina, orientada pelo veterano sueco Lars Lagerback. Com a saída deste em 2016, Hallgrimsson subiu ao comando. "Acho que envelheci muito mais do que dois anos", confessou ao The Guardian.Ao longo dos últimos anos, há um esforço nacional de valorização do futebol. A aposta na formação de técnicos e a construção de infraestruturas que ajudam os jogadores a não treinar no meio da gravilha e das temperaturas geladas são algumas medidas. Mas em 2013 Hallgrimsson arranjou outra maneira de atrair fãs.Antes de um jogo com as Ilhas Faroé, convidou os fãs a encontrarem-se com ele num pub. Apareceu pouco mais de uma dezena, mas o treinador explicou-lhes qual era a sua estratégia e a sua escolha de titulares. Com o sucesso, os encontros mantiveram-se: mas agora, aparecem centenas de pessoas."Gosto de lhes dar posse sobre o que nós fazemos. É um dos benefícios de sermos um país pequeno, conseguir ter esse tipo de proximidade", aponta ao jornal The New York Times.E a sua filosofia de treino não fica por aqui: também sublinha a importância do colectivo. "Se acreditássemos que depende de um ou dois jogadores, perderíamos antes de jogar. É uma mensagem importante para os miúdos na Islândia, porque uma nação pequena não consegue fazer nada só com uma pessoa", frisa à mesma fonte.Tudo isto enquanto mantém os pacientes felizes. "Ele está sempre a sorrir, é muito profissional e muito bom no que faz", conta Vedis Gudmundsdottir, sua cliente no consultório dentário desde criança.