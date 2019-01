Avançado argelino está emprestado ao Fenerbahçe e deve voltar ao campeonato inglês devido ao desaparecimento de Emiliano Sala.

O Leicester irá "repescar" Islam Slimani ao Fenerbahçe - clube onde se encontra emprestado - e irá cedê-lo ao Cardiff. O clube inglês vai, assim, assinar um gesto de solidariedade para com o clube do País de Gales que está a passar por um momento complicado após o desaparecimento de Emiliano Sala. O emblema de Cardiff não tem dinheiro suficiente para garantir outro avançado.



E, por força do desastre ocorrido, Islam Slimani, avançado argelino que representou o Sporting entre 2013 e 2016, deve estar de volta à Premier League, agora ao serviço do Cardiff depois uma passagem infeliz pelo emblema turco.

Emiliano Sala, avançado argentino que foi transferido do Nantes para o Cardiff neste mercado de transferências por 15M€, está desaparecido desde o dia 21 - segunda-feira - e as hipóteses de sobrevivência são remotas, tendo as buscas sido finalizadas entretanto.



No entanto, o Cardiff já atingiu o limite de jogadores emprestados (dois) por clubes da Premier League, tendo por isso pedido uma autorização especial à FA, para além da possibilidade de fazer contratações depois de 31 de janeiro. Porém, segundo o diretor executivo Ken Choo, a resposta dificilmente será positiva.