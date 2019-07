Campeã em 1990 e finalista em 1980, a Argélia volta a qualificar-se para a final da CAN. Na final, que se irá realizar na sexta-feira, irá defrontar o Senegal, que foi finalista em 2002 e tenta vencer a competição pela primeira vez.



Os senegaleses afastaram, também este domingo, a Tunísia, por 1-0, após prolongamento. O golo aconteceu ao minuto 100, quando o defesa central tunisino Dylan Bronn marcou um golo na própria baliza



O empate sem golos ao fim dos 90 minutos, já depois de duas grandes penalidades desperdiçadas para cada lado, só ficou desfeito graças à infelicidade do central da Tunísia, campeã em 2004 e finalista em 1996 e 1965.

Um golo de Rihad Mahrez, aos 90+5 minutos, qualificou hoje a Argélia para a final da Taça das Nações Africanas de futebol (CAN), derrotando a Nigéria, por 2-1, num encontro disputado no Cairo.William Troost-Ekong colocou a Argélia em vantagem, aos 40 minutos, com um golo na própria baliza, com Odion Ighalo a empatar, aos 71, de grande penalidade, antes de Mahrez de livre colocar os argelinos na terceira final da sua história.