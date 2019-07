Em 1 de maio, o futebolista sentiu-se mal num treino dos 'dragões', que mais tarde comunicaram a hospitalização de Casillas e a gravidade da situação, com o jogador a ser sujeito a um cateterismo.



"Vou fazer algo diferente do que habitualmente fazia, que era estar no terreno de jogo. Vou tentar fazer a ligação entre a equipa e o clube. O 'mister' [Sérgio Conceição] falou comigo na época passada quando aconteceu a minha situação e disse-me que queria que ficasse com eles, perto dos jogadores, perto dos jogadores mais novos, porque iriam existir várias mudanças. Vou tentar fazer o possível para ajudar os meus companheiros", disse Casillas, citado pelo FC Porto.



Já como dirigente, o guarda-redes de 38 anos disse que o plantel 'azul e branco' está a preparar-se para "fazer o melhor possível no início da época".



"Que todos juntos possamos fazer uma grande época e que possamos conquistar o campeonato, as taças e fazer o melhor possível na Europa", rematou.



Casillas estreou-se a titular na equipa principal do Real Madrid há quase 20 anos, em 12 de setembro de 1999, frente ao Athletic Bilbau, tendo, no seu historial, conquistado pelos 'merengues' três Ligas dos Campeões, cinco campeonatos de Espanha, duas Taças do Rei, um Mundial de clubes, uma Taça Intercontinental, quatro Supertaças de Espanha e uma Supertaça Europeia.



Na seleção espanhola, cuja baliza defendeu em 167 ocasiões, venceu um Mundial e dois Europeus, além de um campeonato do mundo de sub-20, tendo ainda conquistado um campeonato português e uma Supertaça Cândido Oliveira, ao serviço do FC Porto.



O espanhol chegou aos 'dragões' no início da época 2015/16, depois de uma carreira nos 'merengues'.

O guarda-redes espanhol Iker Casillas vai integrar o 'staff' diretivo da equipa de futebol do FC Porto , enquanto recupera de um enfarte agudo do miocárdio, anunciaram hoje os 'dragões'."Enquanto recupera do problema de saúde, Iker Casillas vai fazer parte do 'staff' diretivo da equipa de futebol do FC Porto. O internacional espanhol passa a assegurar a ligação entre os jogadores, o treinador e a direção, podendo o âmbito da sua ação ser alargado a outras funções dentro do clube", lê-se no sítio oficial dos 'azuis e brancos' na Internet.