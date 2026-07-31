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Árbitros do futebol profissional não começam primeira ação de reciclagem e avaliação

Lusa 18:46
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Os árbitros do futebol profissional pronunciaram-se três dias depois da divulgação de áudios do presidente da FPF, em que Pedro Proença critica a qualidade dos árbitros portugueses. Jogo da Supertaça pode estar em risco.

Os árbitros do futebol profissional não iniciaram hoje os trabalhos na primeira ação de reciclagem e avaliação do setor, após a divulgação de áudios em que o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) critica a arbitragem.

Árbritos reagiram aos áudios divulgados onde Pedro Proença critica vários profissionais
Árbritos reagiram aos áudios divulgados onde Pedro Proença critica vários profissionais Direitos Reservados

"Os árbitros do futebol profissional informam que decidiram não iniciar a primeira ação de reciclagem e avaliação de arbitragem, por entenderem que, face aos acontecimentos que têm envolvido a arbitragem nacional, não estão reunidas as condições necessárias para o arranque dos trabalhos", informou o grupo de 'juízes' das competições profissionais, numa nota à qual a agência Lusa teve acesso.

A ação de reciclagem e avaliação da arbitragem começa hoje e prolonga-se até domingo, em Tomar, sendo um encontro de formação obrigatória promovido pelo Conselho de Arbitragem (CA) da FPF para testar e atualizar as capacidades físicas, teóricas e técnicas dos agentes do setor.

O evento decorre a uma semana do arranque da I e II Ligas e intercala o primeiro jogo oficial nas provas internas em 2026/27, já que o campeão nacional FC Porto e o Torreense, do segundo escalão e detentor da Taça de Portugal, disputam no sábado a 48.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira, em Coimbra, sob arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.

Os árbitros do futebol profissional pronunciaram-se três dias depois da divulgação de áudios do presidente da FPF, em que Pedro Proença critica a qualidade dos árbitros portugueses, recorda os processos judiciais do Benfica e fala de forma pouco simpática sobre José Fontelas Gomes, vice-líder federativo.

Ouça aqui os áudios explosivos de Pedro Proença sobre a arbitragem nacional
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Revelados pelo jornal desportivo Record, os excertos também circularam nas redes sociais e remontam a 2024, quando Pedro Proença comandava a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e preparava a candidatura à presidência da FPF, cujas eleições venceria em fevereiro de 2025, ao derrotar Nuno Lobo, ex-líder da Associação de Futebol de Lisboa, para suceder a Fernando Gomes.

Na quarta-feira, Pedro Proença condenou a divulgação "ilegal e imoral" de conversas "privadas, informais, truncadas, meticulosamente selecionadas, distorcidas, incompletas e descontextualizadas", mantidas em contexto pré-eleitoral com os clubes do futebol profissional e outras partes interessadas da modalidade.

O líder da FPF confirmou ter abordado nessas sessões "diversas matérias relevantes" para o futuro do setor, incluindo a arbitragem e a disciplina, além da equipa que o acompanharia no organismo, caso fosse eleito, e equacionou "acionar todos os meios legais à disposição contra quem contribuiu para a obtenção e posterior divulgação pública" dos áudios.

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