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Áudios polémicos: árbitros recusaram reunir-se com Pedro Proença

Record 15:19
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Líder da FPF tentou agendar, através da APAF, reunião para esta manhã... mas não teve sucesso.

Na sequência dos polémicos áudios de Pedro Proença, que vazaram na internet na terça-feira, nos quais o atual presidente da FPF (líder da Liga Portugal no momento do diálogo gravado e agora exposto) se pronunciava sobre o nível dos árbitros lusos, o dirigente procurou agendar uma reunião com os árbitros a fim de explicar-se sobre essas declarações.

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Ouça aqui os áudios explosivos de Pedro Proença sobre a arbitragem nacional

Ao que apurou Record, Proença contactou a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) ainda na noite de terça-feira para agendar um encontro a ter lugar esta manhã, pelas 10 horas, porém o mesmo não se realizou. Isto porque, perante o contacto posterior da APAF, nenhum árbitro se mostrou disponível para participar nessa reunião com o presidente da FPF e antigo árbitro internacional.

De recordar que, ao final do dia de ontem, a APAF emitiu um comunicado onde condenou o teor dessas palavras de Proença audíveis nos áudios difundidos, pedindo explicações claras ao responsável máximo da Federação Portuguesa de Futebol.

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