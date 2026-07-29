Áudios polémicos: árbitros recusaram reunir-se com Pedro Proença

Líder da FPF tentou agendar, através da APAF, reunião para esta manhã... mas não teve sucesso.

Na sequência dos polémicos áudios de Pedro Proença, que vazaram na internet na terça-feira, nos quais o atual presidente da FPF (líder da Liga Portugal no momento do diálogo gravado e agora exposto) se pronunciava sobre o nível dos árbitros lusos, o dirigente procurou agendar uma reunião com os árbitros a fim de explicar-se sobre essas declarações.

A carregar o vídeo ... Ouça aqui os áudios explosivos de Pedro Proença sobre a arbitragem nacional

Ao que apurou Record, Proença contactou a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) ainda na noite de terça-feira para agendar um encontro a ter lugar esta manhã, pelas 10 horas, porém o mesmo não se realizou. Isto porque, perante o contacto posterior da APAF, nenhum árbitro se mostrou disponível para participar nessa reunião com o presidente da FPF e antigo árbitro internacional.

De recordar que, ao final do dia de ontem, a APAF emitiu um comunicado onde condenou o teor dessas palavras de Proença audíveis nos áudios difundidos, pedindo explicações claras ao responsável máximo da Federação Portuguesa de Futebol.