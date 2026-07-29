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Novo áudio de Pedro Proença, outra vez com críticas aos árbitros

Record 22:54
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Líder da FPF aponta o dedo ao trabalho do Conselho de Arbitragem liderado por Fontelas Gomes

Há mais um áudio de Pedro Proença a circular em grupos de whatsapp. O presidente da FPF foi de novo registado a criticar o nível da arbitragem em Portugal, desta vez com uma acusação implícita ao anterior Conselho de Arbitragem, então presidido por José Fontelas Gomes, que convidou para ser o seu primeiro vice-presidente na direção da Federação.

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Novos áudios de Proença

"Tu não tens uma nova geração de arbitragem. E mais grave: passaram oito anos, a gente olha para esta merda e diz assim 'mas quem é que lá vem?'. Não vem ninguém. Não vem ninguém", pode ouvir-se, num áudio de 10 segundos a que o Record teve acesso.

Ao referir o período de oito anos, Proença está a apontar precisamente o dedo à gestão de José Fontelas Gomes, atualmente seu vice-presidente, cujas competências e origens tinha desmerecido num dos primeiros áudios divulgados.

Noutro dos áudios, o líder da FPF também tinha dito que os árbitros eram "muito fracos".

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