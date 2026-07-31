Sporting vence Nottingham Forest em mais um triunfo folgado no Algarve

Leões venceram os ingleses por quatro bolas a uma.

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O Sporting bateu esta sexta-feira os ingleses do Nottingham Forest, por 4-1, com 'bis' de Rafael Nel, somando no Estádio Algarve a sétima vitória da pré-época, a praticamente uma semana do arranque da I Liga de futebol.



Gonçalo Inácio foi um dos goleadores do jogo Sporting CP via Facebook

No ensaio geral para o campeonato, o avançado brasileiro Igor Jesus abriu o marcador para os britânicos, aos dois minutos, mas a formação 'leonina' deu a volta ao resultado, com golos de Gonçalo Inácio (14), Issa Doumbia (61) e Rafael Nel (65 e 84).

No mesmo estádio onde este mês já tinham batido Celtic (4-1) e Estrasburgo (7-0), os vice-campeões nacionais somaram o sétimo triunfo em sete partidas na preparação para a nova temporada, incluindo ainda vitórias sobre a sua equipa B (2-0), Torreense (2-1), Portimonense (1-0) e Mónaco (2-0), esta a valer o Troféu Cinco Violinos.

Com Ousmane Diomande, Pedro Gonçalves e Daniel Bragança ausentes da ficha de jogo e a caminho da saída, segundo a imprensa desportiva, Rui Borges chamou quatro reforços para o 'onze' titular, todos para o meio-campo no '4-2-3-1' hoje utilizado -- Altimira, Silas Andersen, Issa Doumbia e Zalazar.

O Nottingham Forest, que durante a manhã já tinha vencido (2-1) o Portimonense, da II Liga, começou melhor e chegou à vantagem ao segundo minuto da partida, com Igor Jesus a finalizar na recarga a uma defesa de Rui Silva, após remate de Chris Wood.

Os 'verde e brancos' ameaçaram, em remates de Zalazar (seis minutos) e Gonçalo Inácio (13) defendidos pelo guardião Matz Sels, e o central internacional português acabou por igualar logo a seguir, batendo 'nas alturas' Wood na sequência de canto de Zalazar.

Após o quarto de hora inicial bem 'mexido', as duas equipas caíram abruptamente de produção, com o jogo a prosseguir sem oportunidades de golo nem momentos de interesse até ao intervalo.

No arranque do segundo tempo, o Sporting assumiu claramente o ascendente, com Zalazar a atirar ao lado, aos 51 minutos, lance que teve resposta do Forest no minuto seguinte, com Wood a falhar de baliza aberta após erro de João Virgínia.

Aos 58 minutos, Ioannidis esteve perto do 2-1, que seria concretizado três minutos depois pelo reforço Issa Doumbia, que recebeu na grande área, 'fintou' Abbott com classe e concluiu com o pé esquerdo.

Com o Nottingham Forest desgastado -- o técnico alemão Oliver Glasner optou por não fazer mexidas --, o médio italiano colocou novamente a sua 'marca' na partida, ao assistir com 'requinte' para o 3-1, assinado de cabeça por Rafael Nel.

O jovem avançado ainda teve tempo para 'bisar', aos 84 minutos, após combinação e assistência de Flávio Gonçalves, outro dos 'miúdos' que deixaram boa impressão na pré-época 'leonina'.