PM britânico diz que Infantino "é a pessoa errada" para liderar a FIFA

Burnham junta-se ao crescente bloco de contestação ao plano de Infantino para criar a FIFA Forward Enterprise (FFE), estrutura que abriria a exploração comercial de competições a investimento privado.

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, afirmou hoje que Gianni Infantino é "a pessoa errada para liderar" a FIFA, depois de ter sido conhecido um plano para abrir o organismo a investidores privados.



Andy Burnham criticou plano da FIFA anunciado por Infantino Annabel Lee-Ellis

"Foi uma proposta ultrajante. O simples facto de ter sido sequer considerada demonstra, na minha opinião, que [Infantino] é a pessoa errada para liderar a organização", disse Andy Burnham aos jornalistas durante uma visita a Sheffield, no norte de Inglaterra.

Burnham junta-se, assim, ao crescente bloco de contestação ao plano de Infantino para criar a FIFA Forward Enterprise (FFE), estrutura que abriria a exploração comercial de competições - incluindo o Mundial - a investimento privado.

A situação levou também à demissão imediata do norte-americano Carlos Cordeiro, conselheiro de Infantino, que anunciou hoje a sua saída em oposição frontal ao plano da FIFA.

"Deixem-me ser claro: não tive qualquer participação nesta proposta e oponho-me categoricamente a ela. É má para as federações-membro da FIFA, má para o futebol e má para o futuro do desporto a longo prazo", escreveu o antigo banqueiro norte-americano, com ascendência portuguesa, na rede social LinkedIn.

A criação da FFE tem o objetivo de gerir as atividades comerciais (transmissão, patrocínio, venda de bilhetes, licenciamento) e eventos (Mundial, Mundial de Clubes, em masculinos e femininos).

A UEFA, que reúne 55 federações europeias e sete dos últimos dez campeões do Mundo, chegou a ameaçar unanimemente na quinta-feira não participar nas próximas competições da FIFA, incluindo o Mundial, caso o organismo não abandonasse o seu plano.

A CONCACAF, que reúne 41 federações da América do Norte, América Central e Caraíbas, rejeitou a proposta, enquanto a Confederação Africana de Futebol (CAF) foi menos crítica, apelando às suas associações-membro para que examinassem e avaliassem a proposta.

Os investidores privados poderão deter ações, mas manter-se-ão como acionistas minoritários, prometeu a entidade máxima do futebol, que espera arrecadar até 4.200 milhões de dólares (cerca de 3.662 milhões de euros), com base numa avaliação de 20.000 milhões de dólares (17.437 ME).

Caso o projeto se concretize, cada uma das 211 federações-membro da FIFA poderá ver a sua dotação aumentar de 8 milhões de dólares (7 ME) para 20 milhões de dólares (17,4 ME) no período de 2027 a 2030.