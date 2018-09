James Rodríguez explicou o gesto que fez ao ser substituído esta quarta-feira no Estádio da Luz.

James Rodríguez explicou o gesto que fez ao ser substituído esta quarta-feira no Estádio da Luz, quando abriu a mão e mostrou os cinco dedos aos adeptos do Benfica.



Explicação do gesto



"O gesto era referente aos 5-0 [no Dragão] de há 8 anos mas penso que isso não é algo de mal".



Adeptos não gostaram



"É algo que acontece. Odeiam muito o FC Porto e eu sou portista. É por isso. É algo normal. Acontece… É esquecer."



O colombiano estaria a referir-se ao FC Porto - Benfica da época 2010/11, quando os portistas bateram os rivais por uns inesquecíveis 5 - 0 no Estádio do Dragão. Nessa época, a equipa de André Vilas-Boas viria a ganhar o campeonato com 84 pontos, a 21 do Benfica de Jorge Jesus.



Análise ao jogo





"Foi um jogo duro. São fortes na Luz. O Benfica fez um bom jogo."