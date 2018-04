O futebolista espanhol, que faz 34 anos em Maio, anunciou que vai deixar o clube catalão ao qual chegou com 12 anos e no qual se estreou pela equipa principal há 16.

Em conferência de imprensa, Iniesta, que faz 34 anos em maio, anunciou que vai deixar o clube catalão ao qual chegou com 12 anos e no qual se estreou pela equipa principal há 15 temporadas.



"Quero tornar pública a decisão de que esta é a minha última temporada aqui. É uma decisão muito meditada, muito pensada, a nível interno, comigo mesmo, com a minha família", disse Iniesta.



Numa declaração em que não conseguia conter algumas lágrimas, Iniesta lembrou que chegou ao clube com 12 anos, pelo que sabe o que "significa ser jogador desta equipa, a melhor do mundo, o que significa a exigência de jogar aqui, o que significa ser capitão deste clube".



"Portanto, sendo honesto comigo mesmo e com este clube, que me deu tudo, entendo que a minha etapa acaba este ano. Porque este clube merece o melhor de mim, como fiz até agora. Entendo que no futuro mais próximo não podia dar o melhor de mim, a nível físico e mental. Tinha pensado acabar assim, sentindo-me útil, importante, titular, com a ambição de ganhar títulos, com as sensações positivas que tive durante todo este ano", assumiu.



Iniesta referiu que este "é um dia muito difícil" e que não se perdoaria ver-se numa "situação incómoda" para si e para o clube, se não conseguisse dar o melhor.



"Dizer adeus à minha casa e à minha vida é muito difícil", disse o médio, que lembra como momento mais especial o dia da sua estreia na equipa principal, frente ao Club Brugge, na Liga dos Campeões, a 29 de Outubro de 2002.



O internacional espanhol diz que esta decisão estava a ser ponderada há meses, reconhecendo que houve "dias com mais dúvidas e outros com menos".



Questionado sobre o seu futuro, Iniesta disse que deixa o 'Barça' no final da temporada, mas não revelou qual o seu destino, reforçando apenas que nunca jogaria contra o FC Barcelona, pelo que não continuará a jogar na Europa.



Há poucos dias a revista France Football pediu desculpa a Iniesta por nunca lhe ter dado uma Bola de Ouro, mas o médio garantiu que não tem "nenhuma espinha" encravada por não ter vencido prémios individuais.



Iniesta admitiu regressar ao FC Barcelona, para "tentar transmitir tudo" o que aprendeu, mas que o importante agora é garantir a conquista do título - algo que pode acontecer já no fim de semana - e fechar a sua passagem pelos 'culés' com a 'dobradinha'.



Na conferência de imprensa estiveram presentes o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, o plantel principal dos 'blaugrana' e a família do jogador.



Ao longo de 15 temporadas na equipa principal dos 'blaugrana', Iniesta venceu oito ligas espanholas, seis Taças do Rei, a última já esta temporada, sete Supertaças de Espanha, quatro Ligas dos Campeões, três Supertaças Europeias e três Mundiais de clubes.



Ao serviço da selecção espanhola, Iniesta teve a sua noite de ouro na final do Mundial de 2010, frente à Holanda, quando marcou o golo que deu um título inédito à Espanha.



Iniesta esteve também nas conquistas dos Europeus de 2018 e 2012, além de ter conquistado o Europeu de sub-19 em 2002.