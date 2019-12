Albacete disposto a reatar jogo suspenso com Rayo Vallecano

O vice-presidente do Albacete Víctor Varela mostrou-se esta segunda-feira disposto a reatar o jogo com o Rayo Vallecano , que foi suspenso no domingo devido a insultos ao futebolista Roman Zozulya, "desde que se garanta a integridade" dos jogadores.

"Nós não temos nenhum tipo de preferência, só pedimos que se continue a disputar o jogo, desde que se garanta a integridade dos desportistas. Não temos nenhum tipo de inconveniente", referiu o dirigente, depois de participar na Assembleia Geral da Real Federação Espanhola de Futebol.

Varela explicou ainda que Zozulya estava "afetado", que estava "a chorar" em campo durante a primeira parte e que no balneário estava "mal", algo que foi comunicado ao árbitro da partida, que tomou a decisão de suspender o encontro.

Um grupo de adeptos do Rayo cantou em várias ocasiões durante a primeira metade do jogo palavras ofensivas visando o futebolista ucraniano de 30 anos, acusando-o de ser "nazi", o que levou o árbitro do encontro, José López Toca, a interromper o encontro durante alguns momentos, enquanto no sistema de som do estádio de Vallecas se pedia para que terminassem os insultos.

O encontro ainda prosseguiu até ao intervalo, quando o resultado estava 0-0, mas depois de as equipas terem recolhido aos balneários, chegou a informação que a partida não seria retomada, por decisão do árbitro.