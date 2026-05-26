Afonso Eulálio deixa pódio do Giro mas mantém-se no top cinco e como líder da juventude

Jonas Vingegaard venceu a 16.ª etapa e consolida a camisola rosa na Volta a Itália.
Afonso Eulálio deixou esta terça-feira o pódio da classificação geral da Volta a Itália, ao ceder tempo na 16.ª etapa, com final em alto de primeira categoria. Mas o ciclista português da Bahrain mantém-se no top dez, conservando também a liderançar da camisola branca da juventude.
Afonso Eulálio no Giro d'Itália mantém liderança da juventudeEPA
A 9 km da meta, Eulálio evidenciou dificuldades, e com a ajuda de Ben O'Connor (Jayco), que também ficou para trás, tentou minimizar as perdas, mas o forte ritmo imposto pela Visma não lhe permitiu segurar um lugar no pódio da geral.
Foi 11.º na etapa, a 3.04 minutos, sendo que na geral é agora quinto, a 5.40 minutos.
A 6.5 km da chegada, Jonas Vingegaard atacou, vencendo em Carì com mais de um minuto de avanço para um pequeno grupo, liderado por Felix Gall (Decathlon). Trata-se da quarta vitória do dinamarquês na sua estreia no Giro e dando uma machada quase final rumo à vitória.
À entrada para a 17.ª etapa, Vingegaard tem já mais de quatro minutos de avanço para o agora segundo, Felix Gall, sendo que Thymen Arsensmann (Ineos) é terceiro, a 4.27 minutos. À frente ainda de Afonso Eulálio está Jan Hindlay (Rel Bull), a 5.00 minutos do camisola rosa.
Na liderança da juventude, Afonso Eulálio tem agora 2.17 minutos para David Piganzoli (Visma), ciclista que tem sido o último escudeiro a ficar com Vingegaard nas etapas de montanha.