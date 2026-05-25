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Desporto

Mundial 2026 na TV: FIFA chega a acordo com RTP, SIC e TVI

CM 25 de maio de 2026 às 19:26
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Canais em sinal aberto vão transmitir 20 jogos da competição.

A FIFA já chegou a acordo com RTP, SIC e TVI para a transmissão do Mundial 2026 em sinal aberto. O CM sabe que em causa estão 20 jogos da competição, que arranca a 11 de junho, incluindo os jogos da Seleção Portuguesa, embora nenhuma das partes tenha ainda confirmado o negócio.

Sorteio do Mundial'2026 realiza-se em Washington
Sorteio do Mundial'2026 realiza-se em Washington Direitos Reservados

Recorde-se que foram precisos longos meses para o principal organismo do futebol mundial chegar a acordo com os três canais portugueses. Já este ano, as negociações estiveram mesmo paradas várias semanas por não ser possível atingir um entendimento quanto ao valor a pagar - a FIFA exigia um montante que estava longe daquele que RTP, SIC e TVI estavam disponíveis para pagar.

No meio de tudo isto, as estações pediram mesmo um parecer da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) sobre o tema e o PS questionou o Governo sobre o impasse.

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