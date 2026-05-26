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Desporto

Silva: "Disse que queria ser campeão no Boavista e fui alvo de chacota"

Carlos Gonçalo Morais 23:00

O “pistoleiro” lembrou a época de sucesso nos axadrezados, há 25 anos, recorda como foi jogar com Taffarel e o desgosto de, com contrato assinado, não ter podido jogar em Inglaterra devido a problemas de saúde da filha.

Com 50 anos, Elpídio Silva vive no Brasil, onde tem uma escola de futebol, em que também trabalha com crianças com necessidades especiais. O “pistoleiro” do Boavista campeão (há 25 anos), contou à SÁBADO como foram os primeiros tempos da carreira, na Paraíba e no Atlético Mineiro, como se mudou do Japão para Portugal (primeiro para o Sp. Braga), lembrou a dureza dos primeiros tempos no Bessa, com Jaime Pacheco, e destaca os dois convites que teve para ir para o Benfica. 

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