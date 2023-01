Todos querem jogar padel

Houve uma autêntica explosão no padel: a modalidade tem mais de 250 mil jogadores, mil campos e movimenta, no mínimo, 60 milhões de euros por ano.

Chama-se padel, é uma mistura de ténis, squash e raquetes de praia e é o desporto que mais cresce no mundo e em Portugal. Estima-se que no nosso país a modalidade - jogada a pares (duas pessoas de cada lado) e que utiliza raquetes e bolas próprias - tenha atualmente mais de 250 mil praticantes. Os clubes são mais de 300 e os campos já ultrapassam os mil. Como se explica o fenómeno do padel? É fácil de aprender, adequado a ambos os géneros e a todas as idades, é divertido, não exige grandes gastos em equipamento e tem uma componente social única - há sempre o cafezinho antes do jogo e, no fim, é comum haver uma rodada de cerveja paga por quem perde.