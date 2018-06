A batalha de Berna entre húngaros e brasileiros

Na História do Futebol há alguns jogos que foram baptizados como " a batalha de…", mas poucos alcançaram a dimensão mítica do que opôs a Hungria e o Brasil nos quartos-de-final do campeonato do Mundo de 1954, na Suíça, mais concretamente em Berna. Sim, esta foi a "batalha de Berna", em que o juiz inglês Arthur Ellis se viu perante um comportamento tão violento dos jogadores que acabou por expulsar três durante o jogo. Já longe dos olhares do juiz, as cenas de pancadaria continuaram nos balneários.

Em teoria, o embate entre húngaros e brasileiros ia ser um deleite de futebol ofensivo, porque era essa a filosofia das duas equipas. Se os brasileiros tinham sido surpreendidos na final do mundial que organizaram em 1950, pelo Uruguai, no famoso Maracanazo, a Hungria era um adversário temível, com o pela primeira vez chamado "futebol total" e jogadores da dimensão de Czibor ou Kocsis.

Sob uma chuva de Verão, a Hungria já ganhava por 2-0 aos 7 minutos, antes de Djalma Santos reduzir de penalti antes do intervalo. Foi outro penalti, mas para a Hungria, aos 60 minutos (Lantos) que lançou a confusão. Elementos da equipa técnica brasileira e até jornalistas foram os protagonistas de uma espécie de invasão de campo e tiveram de ser retirados pela polícia. A partir desse momento, o jogo nunca mais foi jogo: tornou-se uma sucessão de pequenas e grandes faltas e de episódios violentos. O Brasil ainda fez 3-2, por Julinho, antes de Boszik e Nilton Santos se envolverem numa cena de pancadaria que levou à expulsão de ambos. Com o 4-2, por Kocsis, o jogo ficou na prática decidido e até ao fim os espectadores viram duas equipas a perseguirem-se pelo campo, e nada mais do que isso, com a expulsão do brasileiro Tozzi, mesmo aos 90 minutos, a coroar tudo o que se tinha passado.