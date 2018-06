O AC Milan de André Silva não vai poder disputar as competições europeias por incumprimento da regra do fair play financeiro, decidiu esta quarta-feira a UEFA. O clube italiano estará impedido de disputar competições europeias durante dois anos: nas épocas 2018-2019 e 2019-2020.



Esta decisão foi tomada depois de serem analisadas as contas dos últimos três anos do clube italiano.



O AC Milan ficou esta temporada no sexto lugar do campeonato italiano, a Serie A, tendo acesso directo à Liga Europa.



