Em causa está um vídeo com adeptos do clube a entoarem insultos antissemitas na viagem para assistirem ao jogo frente ao Manchester United, em Old Trafford, para a 33.ª jornada do campeonato e que os londrinos perderam por 2-1.



"O West Ham é inequívoco, não há espaço para este tipo de comportamento no nosso clube. Ficámos desiludidos com este vídeo, estas pessoas não são bem-vindas no nosso clube, não são bem-vindas numa sociedade civilizada", acrescentou o responsável do emblema da capital inglesa.

Os adeptos do West Ham presentes num vídeo a entoar cânticos antissemitas, no sábado, vão ser banidos do estádio do clube londrino, anunciou este domingo o clube da Liga inglesa de futebol."Tomámos imediatamente medidas para tentar identificar os culpados, dos quais vamos remeter detalhes à polícia, e vão ser banidos para sempre do London Stadium e do clube", anunciou hoje um porta-vos dos 'hammers'.