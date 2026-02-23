Adeptos de Benfica e Sporting detidos antes do futsal ficam em liberdade à espera da investigação

Ultras em causa sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR)

Foram conhecidos novos desenvolvimentos acerca da rixa que envolveu ultras do Sporting e do Benfica antes do recente dérbi em futsal e que terminou com a detenção de 124 indivíduos. Neste caso em específico, todos os detidos (63 adeptos das águias e outros 61 dos leões) acabaram por sair em liberdade, aguardando agora pelo desenrolar da investigação.

Os 124 suspeitos ficaram em liberdade, sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR), sendo que esperam desta feita pelos próximos capítulos da investigação. Isto porque as autoridades irão abrir um inquérito fruto das ocorrências registadas na noite de 19 de fevereiro passado, na zona junto à sede das claques dos verdes e brancos.

De resto, o Ministério Público abriu um inquérito de modo a apurar responsabilidades e possíveis crimes passíveis de ofensas à integridade física, danos e desordem pública. Na ocasião, os ultras foram intercetados e identificados por elementos da Polícia de Segurança Pública, sendo mais tarde encaminhados para centros de detenção.

Esta segunda-feira realizar-se-á mais uma partida de futsal entre Benfica e Sporting, desta feita em casa dos 'encarnados', para a Liga dos Campeões da modalidade.

