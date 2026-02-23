Laporta em maus lençóis: sócio do Barcelona denuncia presidente por branqueamento de capitais e fraude

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Joan Laporta pode estar mais uma vez a braços com a justiça. Um sócio do Barcelona, acompanhado por um advogado e um agente judicial, apresentou queixa contra o presidente do clube, cinco membros da direção, o irmão e dois diretores culés junto do Tribunal Central de Instrução. A denúncia, inicialmente divulgada pelo 'El Periódico', acusa estes dirigentes de branqueamento de capitais, transações financeiras no estrangeiro, recebimento de comissões indevidas e fraude fiscal.



Joan Laporta, em declarações à 'Catalunya Ràdio', descreveu a queixa como uma "calúnia que será devidamente tratada", criada para prejudicar a sua recandidatura à presidência dos blaugrana. O advogado de 63 anos diz saber do que se trata a acusação e de que não passa de uma "estratégia jurídica e mediática" preparada contra si.

A denúncia alega que Laporta e a sua equipa cometeram irregularidades nos contratos que assinaram com a Barça Vision, o Grupo New Era Visionary, a Limak, a Nike e relativos à zona VIP, impedindo o acesso dos sócios aos contratos sob pretexto da confidencialidade. Segundo a mesma, estes contratos envolviam a cobrança de comissões ilícitas através de uma sociedade composta por empresas sediadas em Espanha, Chipre, Croácia, Estónia e Dubai.

Agora, o Tribunal irá nomear o juiz para este processo, a quem caberá decidir se admite ou não esta queixa, que abalou a campanha eleitoral no Barcelona.