PSP confirma 124 detenções antes do dérbi de futsal e dois feridos

Durante a operação foi "apreendido diverso material suspeito de ter sido usado na rixa, nomeadamente artigos de pirotecnia deflagrados, ferros, pedras, cintos, paus, um martelo, uma arma branca e material de ocultação de identidade (balaclavas)".

A Polícia de Segurança Pública (PSP) confirmou as 124 detenções na sequência da rixa entre adeptos de Sporting e Benfica, antes do dérbi de futsal, na quinta-feira, em Lisboa, assim como dois feridos.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da PSP detalhou que estas detenções, de 63 associados ao Benfica e 61 ao Sporting, ocorreram pela "presumível prática do crime de participação em rixa, entre outros ilícitos conexos, designadamente utilização, uso indevido e arremesso de artigos de pirotecnia".

Os incidentes antes do dérbi para a Liga de futsal, no Pavilhão João Rocha, que terminou empatado (2-2), ocorreram junto ao Estádio José Alvalade, também em Lisboa, onde, segundo a PSP, "a intervenção policial foi célere e coordenada, envolvendo spotters da Unidade Metropolitana de Informações Desportivas (UMID), com apoio de Equipas de Intervenção Rápida do COMETLIS, e mais tarde, reforço do Corpo de Intervenção da Unidade Especial de Polícia (UEP)".

"Com a rápida intervenção e pronta atuação da PSP, foi possível evitar incidentes de maior expressão, cessar e mitigar os que já se encontravam em desenvolvimento e devolver a ordem e tranquilidade públicas ao local, evitando maiores danos e/ou lesões físicas entre os intervenientes na rixa e terceiros", explicaram as autoridades.

Confirmando o registo de, "pelo menos, dois feridos, aos quais foi prestada assistência pré-hospitalar", a PSP acrescenta ainda que "os detidos foram transportados para salas de retenção provisória e serão, depois de cumpridos todos os formalismos legais associados à detenção, notificados para comparência junto da autoridade judiciária competente".

"A PSP lamenta profundamente a ocorrência deste tipo de incidentes e comportamentos de violência associados ao desporto, que colocam em risco a segurança de todos os cidadãos, incluindo os muitos adeptos que pretendem assistir pacificamente aos eventos desportivos", prosseguem as autoridades.

A finalizar, a PSP "agradece à grande maioria dos adeptos presentes no Pavilhão João Rocha pelo comportamento cívico e ordeiro, e reafirma o seu compromisso com a prevenção e repressão de qualquer forma de violência associada ao fenómeno desportivo, apelando a todos os adeptos para que adotem comportamentos cívicos e responsáveis, contribuindo para a realização segura destes eventos".

Após estes incidentes, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a instauração de um inquérito para apurar responsabilidades aos incidentes, antes do dérbi da 16.ª jornada da Liga de futsal.

Depois do empate, quando faltam seis jornadas, o Benfica, campeão nacional, lidera o campeonato, com 46 pontos, mais seis do que o Sporting, que é segundo classificado.

Sporting e Benfica voltam a defrontar-se na segunda-feira, desta feita em casa dos 'encarnados', para a Liga dos Campeões de futsal.

Nenhum dos clubes envolvidos se pronunciou sobre o incidente até ao momento.

